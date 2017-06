Chiavazza, il mercato rionale si sposta per un mese

BIELLA - Trasloca per circa un mese il mercato rionale di Chiavazza, che passerà ogni martedì fino almeno al 18 luglio da piazza Don Gatto a piazza XXV Aprile. Il trasferimento temporaneo si è reso necessario per i lavori in corso in via delle Mollie, dove è iniziato un intervento alla rete del gas che ha causato la chiusura al traffico della strada nelle ore diurne. Gli scavi avrebbero impedito l’accesso ai mezzi degli ambulanti, oltre che rendere più difficile quello dei potenziali clienti. Per questo si è deciso lo spostamento fino al termine dei lavori, previsto come da ordinanza per sabato 22 luglio.

La votazione

La giunta ha votato nella seduta di lunedì 26 giugno una delibera con cui sospende, per un solo giorno la settimana e per il solo fine di ospitare il mercato, la zona pedonale di piazza XXV Aprile, davanti alla scuola elementare e alla materna. Qui saranno ospitate le bancarelle. Il provvedimento entra subito in vigore per consentire lo svolgimento del mercato martedì 27.