Al Ricetto di Candelo è tempo di «Birrincontro»

CANDELO – Una due giorni del gusto tra la suggestice mura del Ricetto. Dal 30 giugno al 1 luglio è tempo di Birrincontro, il weekend in cui i birrifici artigianali e microbirrifici di qualità di tutto il Piemonte si incontrano e si mostrano ad amanti, appassionati e curiosi. Saranno inoltre presenti i produttori agricoli della prima domenica del mese con le loro specialità. In programma anche musica, laboratori e molto altro. Si comincia venerdì 30 giugno alle 18 fino alle 2 e sabato dalle 17 alle 2. Ingresso 3 €. Per informazioni: Pro Loco Candelo 015 2536728, www.candeloeventi.it. Il Ricetto è annoverato tra i borghi fortificati più belli d’Italia. Lo afferma il Touring Club Italiano.

L'atmosfera intatta del periodo medioevale

Il Ricetto di Candelo lo scorso anno ha raggiunto i 60 mila visitatori. «Possenti mura merlate, per un perimetro di quasi cinquecento metri, e quattro grandi torri cilindriche regalano al borgo medioevale di Candelo un’atmosfera d’altri tempi – spiega il sito del Touring Club - Situato tra Biella e la Riserva Naturale Orientata delle Baragge, in Piemonte, fu eretto come fortificazione collettiva per volere dei popolani tra il XIII ed il XIV secolo. Adibito a magazzini e a deposito di prodotti agricoli, oppure, in caso di pericolo, a ricovero per il popolo, il borgo consente di rivivere, ancora oggi, l’atmosfera d’un tempo».

La bandiera arancione

Il sito del Ricetto ha anche ricevuto la bandiera arancione grazie a tante caratteristiche che lo rendo un'attrattiva valida per i turisti: l' efficienza del servizio di informazioni turistiche, per la comunicazione via Web orientata al turista attraverso un efficiente sito dedicato alla destinazione, per la presenza di un importante attrattore storico-culturale (Ricetto medievale) ben conservato e tenuto, per un contesto ambientale di pregio (Riserva Naturale Orientata delle Baragge) e per un'alta percentuale di raccolta differenziata. Il borgo è stato inoltre ambientazione per film di successo come «Dracula in 3D» e «La freccia nera».