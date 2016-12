Un minuto di silenzio per Annalisa Sala

BIELLA - Un minuto di silenzio, ieri, a Palazzo Oropa in memoria di Annalisa Sala, la direttrice del Consorzio socio assistenziale Iris, morta nei giorni scorsi. La donna era ricoverata all'ospedale di Novara, perché colpita da un aneurisma cerebrale proprio mentre si trovava in una riunione di lavoro, cui aveva dedicato tutta la vita. Il funerale si è svolto ad Andorno Micca, dove familiari, parenti, amici e i tantissimi estimatori l'hanno potuta salutare per l'ultima volta.

Il ricordo

Ieri prima dell'inizio dei lavori all'assessore alle politiche sociali, Francesca Salivotti, ne ha ricordato l'impegno e i tanti risultati ottenuti. Poi, consiglieri, giunta e tutto il personale presente a Palazzo Oropa hanno osservato un minuto di silenzio.