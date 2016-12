«Amazon? Peccato... Ma ci abbiamo provato, a portarla nel Biellese»

BIELLA - «Ci abbiamo provato... Non l'avessimo fatto, saremmo stati criticati. Non ci è costato nulla... Né al Comune di Biella né alla Provincia di Biella. Ecco perché io ed Emanuele Ramella Pralungo abbiamo tentato, scrivendo alla società che curava questo tipo di relazioni. Era giusto provarci». Così Marco Cavicchioli commenta la notizia dei giorni scorsi, in cui la multinazionale Amazon ha scelto di aprire un insediamento industriale in provincia di Vercelli.

Vantaggi per il Basso Biellese?

«Il Biellese può offrire una secolare tradizione di lavoro e molti spazi. Certo, meno sul piano dei collegamenti - ha detto il primo cittadino -. Erano in ballo diverse altre province piemontesi. Il fatto che sia stata scelta Vercelli può assicurare qualche possibilità di lavoro per i residenti del Basso Biellese».