«La cestovia non chiuderà... Raccolta entusiasmante»

BIELLA - Marco Cavicchioli non si prende meriti, ma il tono pare proprio di grande soddisfazione. La raccolta fondi per la cestovia di Oropa, infatti, pare procedere al meglio. «Il Comune assicura 300 mila euro dei 430 necessari per la ristrutturazione - spiega il primo cittadino -. Se la popolazione riuscirà ad arrivare ai 100 mila, sarà un successo. Non spetta a me dare cifre, ma credo che la raccolta si sti rivelando entusiasmante e che avremo presto delle sorprese in positivo. Credo che l'impianto che abbiamo ereditato non chiuderà».

Un caso unico?

«La risposta della popolazione è fondamentale in tutta l'operazione - ha aggiunto Cavicchioli -. Le tante donazioni sono la dimostrazione che proprio i biellesi tengono a questo impianto che, unico in Italia, e forse in Europa, vive quasi esclusivamente con le proprie forze nella gestione ordinaria».