Il film del Biellese del 2016

BIELLA - Lavoro. Politica. Economia. Sport. Territorio. Questi alcuni dei principali argomenti che abbiamo trattato nel corso del 2016, con interviste, analisi, commenti. Un viaggio, insomma. In questa carrellata di immagini e video, una selezione del nostro lavoro. Lavoro improntato a raccontare il Biellese ed i suoi protagonisti. Uomini, donne, associazioni, gruppi, partiti. Il nostro obiettivo è stato, e sarà, fare informazione. Ma nel fare informazione abbiamo scelto un punto di vista: dare voce alle eccellenze produttive, incalzare i politici, sostenere le piccole e medie realtà produttive, dare fiducia agli sportivi. In sintesi: cercare insieme una strada per uscire dalla crisi. Economica, certo. Ma spesso soprattutto culturale. Il 2016 va in archivio. Auguri per il 2017.