«Aspettiamo nuovi negozi in via Italia, con "015"»

BIELLA - "Non abbiamo numeri precisi sugli acquisti, ovviamente. Ma certo la sensazione generale è che i passaggi in centro, legati ai negozi, ci siano stati».E' ottimistica e positiva la lettura del commercio in via Italia e dintorni, per l'assessore comunale Stefano La Malfa.

Prossime apertura?

«I responsabili del progetto 015 ci hanno parlato di altre aperture nelle prossime settimane - ha detto La Malfa -. Ottime notizie. Ovviamente il Comune farà la propria parte anche nei prossimi mesi, tra Giro d'Italia e altre manifestazioni. L'obiettivo è portare persone in centro e sperare che spendano qualche soldino».