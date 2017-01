Federico Rosazza: l'amore per la figlia come fonte di ispirazione per grandi opere

ROSAZZA - Siamo andati insieme ad Andrea Cavallo a spasso per il paese. L'esperto d'arte e appassionato di storia locale, ha quindi raccontato la storia del monumento dedicato a Federico Rosazza.

Il senatore

«Ci troviamo davanti al monumento funerario in onore a Federico Rosazza realizzato, a dieci anni dalla sua morte, da Leonardo Bistolfi famoso scultore ed esponente del simbolismo italiano - spiega - . In primo piano troviamo il busto in bronzo del senatore mentre alle sue spalle, come da tradizione degli artisti simbolisti, viene rappresentata in centro la figura idealizzata della figlia Ida, morta prematuramente a soli 17 anni, e ai lati le figure delle quattro arti danzanti. Si fa riferimento, quindi, a quella che è stata la fonte di ispirazione del mecenate per le sue opere».

La figlia Ida

Cavallo, inoltre, racconta: ««Ah, perchè dovea mattino si splendido non conoscere meriggio" le parole sofferte di una padre che perde prematuramente una figlia tanto amata. Le perdite famigliari hanno caratterizzato sfortunatamente la vita di Federico Rosazza; lo hanno, però, spinto ad agire in favore della propria terra d'origine e della popolazione creando opere magistrali e ancora attuali ai nostri giorni».