Biella, il sindaco: «Neve e ghiaccio? Situazione sotto controllo»

BIELLA - «Sulle strade il sale anti-gelo è stato messo. E la pulizia non può avvenire se non c'è un certo livello di precipitazione nevosa. Comunque mi pare che la situazione sia sotto controllo». Questo in sintesi il pensiero di Marco Cavicchioli, sindaco di Biella, oggi, dopo la nevicata di ieri sera e diverse polemiche sul web ed i social: tra foto, messaggi al vetriolo e polemiche

300 mila euro l'anno

«L'amministrazione comunale ha a bilancio 300 mila euro - spiega ancora, oggi, sindaco della città -. Ovviamente non tutti gli anni questi soldi vengono spesi. Per avere strade tutte le strade comunali pulitissime, basta decidere di sottrarre risorse ad altro. E' infatti evidente che la coperta finanziaria sia corta. Biella non è una città di pianura. E quindi bisogna anche un po' saper convivere con l'eventualità di un po' di neve». "Polemiche? Mi preoccuperò il giorno che non ci saranno...» ha concluso Cavicchioli.