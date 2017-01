Gli Orsi di Biella cercano "cuccioli"

BIELLA - Appello del Biella Orsi: «Vieni a provare il corso di motricità ovale preferito nel mondo, per bambine e bambini da 2 a 5 anni». La lezione prova dura 20 minuti ed è limitata a 12 posti per classe. Prenotazione obbligatoria. Location: Stadio del Biella Rugby 1977, Indirizzo: Via Salvo D'Acquisto, Biella. Affrettati perché i posti sono limitati. Per informazioni: 339-2526761 o prealpi@rugbytots.it

I turni

1° turno 3.5-5 anni, h. 16.00 prenota qui un posto in lista d'attesa: https://www.rugbytots.it/Class/Details/6024

2° turno 2-3.5 anni, h. 16.40 prenota qui un posto in lista d’attesa: https://www.rugbytots.it/Class/Details/6025