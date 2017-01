BIELLA - «Dobbiamo rifarci dopo la sconfitta contro il Cus Torino». Parole di Corrado Musso, del Biella Rugby. Il giocatore così analizza il KO maturato sul punteggio di 41 a 0 in casa della capolista: «Il Cus ci ha riportato con i piedi per terra. Forse la pausa ci è stata fatale. Fatto sta che non abbiamo avuto la mentalità giusta per una sfida così importante. La voglia di restare nella parte alta della classifica c'è ancora tutta. Dobbiamo riscattarci subito, fin dalla partita don Alghero».

Si gioca o non si gioca?

«Con il campo innevato si gioca - spiega Musso, rispetto alla sfida prevista dal calendario per domenica, contro l'Alghero-. Se invece il terreno di gioco fosse ghiacciato, la partita potrebbe essere rinviata. Ovviamente la decisione spetta gli arbitri». Appuntamento in via Salvo D'Acquisto. Fischio d'inizio 14,30.