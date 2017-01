Biellese innevato, tra polemiche ed incidenti

BIELLA - Polemiche (su Internet, ma non solo) e disagi. Il Biellese s'è risvegliato coperto di bianco, dopo il drammatico appello di ieri sera del presidente provinciale Emanuele Ramella Pralungo (articolo). Lo stesso numero uno di via Quintino Sella, nei giorni precedenti, si è scusato con i cittadini (il comunicato) per l'incapacità dell'ente di assicurare la pulizia di tutte le arterie del territorio, accusando le ditte incaricare di provvedere. Il sindaco di Biella, invece, mercoledì mattina (il video) parlava di una situazione sostanzialmente normale per una città che vive ai piedi delle montagne e dove i cittadini devono saper affrontare i piccoli disagi legati al maltempo.

Venerdì 13 gennaio

Incidente questa mattina, a Vigliano. dalle parti del cavalcavia del supermercato Bennet. Una donna ha perso il controllo della propria auto (una Citroën C2). La donna non ha riportato ferite gravi, ma i soccorritori hanno comunque chiesto l'intervento del 118. Inoltre erano presenti i carabinieri ed i vigili del fuoco, per estrarre la donna dall'abitacolo.