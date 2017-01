Coach McLean: «Contento ma non soddisfatto»

BIELLA - Coach Cammul McLean, commenta la vittoria di ieri contro l'Alghero (51 a 31): «Sono contento, ma non soddisfatto. Sono positivi i cinquantun punti segnati e il bonus conquistato, ma il punto di bonus concesso ai nostri avversari proprio sul finale, brucia un po’. Sono vicini a noi, dovevamo cogliere l’occasione per prendere il maggior distacco possibile. Mi fa molto piacere aver concluso la prima parte del campionato con una bella vittoria e con il quarto posto in classifica. Dalla prossima settimana si ricomincia».

Il coach non si accontenta

«Chiedo costanza, con la squadra che abbiamo quest’anno sarebbe un peccato concludere a metà della classifica - ha aggiunto il tecnico -. Migliori in campo oggi a mio giudizio, Daniele Grosso in attacco e Davide Coda Zabetta in attacco e in difesa». Ha esordito con la maglia del Biella Rugby, la prima linea Filippo Gallo.