«La cittadella del rugby si farà»

BIELLA - «Speriamo di realizzare il progetto della tribuna al più presto. L'obiettivo è di riuscirci entro il 2017. Non sarà facile ma ce la metteremo tuta». Parola di sindaco della città, Marco Cavicchioli, ospite della società del presidente Vittorio Musso, nell'impianto di via Salvo D'Acquisto. «Il costo dell'opera è di circa 300 mila euro - aggiunge il primo cittadino -. Una spesa importante, per un impianto che è già importante e che comunque resta di proprietà della città, quindi un investimento».

Un'eccellenza

«Il Biella Rugby è un'eccellenza sportiva della città e del territorio, non solo per i risultati della Serie B - aggiunge Cavicchioli -. Lo è soprattutto per il settore giovanile, che sta a cuore al Comune per l'importanza sociale che riveste. Tifoso di rugby? Anche se sono un grande appassionato di calcio, seguo i risultati e lo apprezzo come sport: per i valori e per lo spirito combattivo che lo anima».