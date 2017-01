Adolescenti in difficoltà: arriva il sostegno di Dedalo

BIELLA - Dedalo si interessa al percorso di vita degli adolescenti e al loro nucleo affettivo, studiando come si svolge e come può accadere che si fermi. Quando questo percorso dell'adolescente è bloccato è necessario attivare una ricerca collaborativa e profonda sulle modalità per sciogliere il blocco e far riprendere l'evoluzione verso la crescita, per raggiungere questo obiettivo insieme a tutti i protagonisti di quel percorso di vita e capire gli aspetti fondamentali, i moventi e le conseguenze della crisi. Dalle osservazioni fatte, nasce la proposta dei dottori Tullio Borella, Andrea Canavese e Caterina Saccà per affrontare e migliorare l'atmosfera relazionale del nucleo affettivo e contribuire a sbloccare il percorso dell'adolescente verso la sua evoluzione di crescita.

Ecco chi sostiene Dedalo

Il nucleo affettivo è una definizione che tiene insieme la famiglia ortodossa, la famiglia allargata, la nuova famiglia, il gruppo di persone legate affettivamente. Si comprende nel campo osservato l'adolescente (lui e lei) come personaggio principale e il variegato vasto mondo di chi gli sta vicino e ha importanza per lui/lei ed è responsabile verso lo stesso. Fanno parte del nucleo affettivo come co-protagonisti i suoi genitori naturali, papà e mamma. Possono esserci nel nucleo persone eventualmente subentrate ai (o sostitute dei) genitori naturali, come nuovi compagni di vita dei genitori, genitori affidatari e adottivi. La condizione di appartenenza al nucleo non è la semplice parentela legale, ma il legame personale di affetto e rispetto tra l'adolescente e queste persone. Allo stesso modo e alla stessa condizione possono essere considerati i parenti prossimi come i fratelli, e anche zii, nonni, cugini, sempre se considerati influenti nella vita dei tre primi attori. Anche amici e compagni speciali per il protagonista possono essere molto vicini al nucleo affettivo e talora proprio al suo interno. Questo interesse allargato si basa sulla concezione di un adolescente che è individuo che vive e si costruisce nel nucleo affettivo, è individuo famigliare, non ancora soggetto sociale. Tutto quello che riguarda l'adolescente nasce e risuona nel nucleo affettivo, sia in condizioni di vita normale, sia in momenti e periodi in cui il protagonista è in crisi: può essere il rifiuto scolastico, la ribellione, il panico, il contrasto vivace, la rabbia diffusa, il ritiro sociale, l'attacco al corpo.