«Cure terapeutiche con la cannabis a 34 malati»

BIELLA - L'Azienda sanitaria locale, ha diffuso il seguente comunicato stampa: «La distribuzione di cannabis ad uso terapeutico avviene tramite la farmacia ospedaliera. I pazienti seguono un percorso tracciato e ben preciso che ha inizio presso l’ambulatorio di terapia antalgica; è qui, infatti, che il paziente viene sottoposto a visita e - se le condizioni cliniche rispondono ai parametri definiti e codificati dalla legge regionale numero 11 del 15 giugno 2015 – riceve la prescrizione. Con la prescrizione magistrale, regolamentata dall’articolo 5 del Decreto legge 1 febbraio 1998, n. 23 (convertito dalla Legge 8 aprile 1998, n. 94) il paziente si reca presso lo sportello di Distribuzione diretta della farmacia ospedaliera che allestisce il preparato galenico magistrale».

Pazienti in cura

«Al momento sono 34 i pazienti in cura. Il ricorso a tale trattamento attraverso il servizio sanitario nazionale è previsto per le condizioni indicate dalla legge regionale di giugno 2015. Si tratta di un processo codificato che risponde a regole ben precise e di cui possono usufruire solo i pazienti, con le condizioni cliniche previste dalla legge, residenti presso l’Asl di Biella».