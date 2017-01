In Sicilia va in scena la magia di Ferguson

BIELLA - Con l'impresa di Porto Empedocle, si gonfia il taccuino rossoblù delle statistiche stagionali. Mike Hall è sempre più re dei rimbalzi, Ferguson uomo della provvidenza ma è tutto il gruppo a uscire a testa altissima dallo scontro diretto con la Moncada Agrigento. Di seguito alcune riflessioni numeriche sulle quali merita soffermarsi.

TREDICI

Le vittorie conquistate dall'Angelico in stagione. Per inquadrare meglio il percorso del nuovo gruppo di coach Carrea, ci si deve soffermare su un altro dato: lo scorso anno, i rossoblù avevano chiuso la regular season con un totale di quattordici successi.

DUE (E OTTANTAQUATTRO)

Due sono le vittorie consecutive ottenute da Biella sul campo della Fortitudo Agrigento. Due anche le similitudini all'interno delle «imprese» dei lanieri a Porto Empedocle: entrambe sono arrivate nel mese di gennaio, entrambe timbrate a quota 84 punti. Il 6 gennaio 2016 i ragazzi di Carrea si imposero per 84-81, ieri invece hanno alzato le braccia al cielo per un solo punto, grazie a una prodezza di Jazz Ferguson allo scadere: 84-83.

OTTO

Una vittoria di squadra. Otto «biellesi» sono scesi in campo ieri al PalaMoncada, tutti e otto hanno firmato la colonna punti del tabellino. Il migliore Jazz Ferguson con 22 punti, seguito da Hall a 17, Udom a 15, Luca Pollone a 10, De Vico a 7, Tessitori a 6, Venuto a 5 e Wheatle a 2. Quattro rossoblù quindi hanno terminato in doppia cifra.

DUE (E NOVE)

Due secondi e nove decimi. Il tempo di Jazz Ferguson. Ricezione del pallone, scivolata, equilibrio, tiro e canestro. Tutto in un lampo a un amen dal quarantesimo.

DODICI

I rimbalzi collezionati ieri da Mike Hall, leader del campionato in questo fondamentale. L'ex Olimpia viaggia con una media di 13 rimbalzi a partita. In diciotto sfide disputate, Mike ha raccolto un totale di 234 rimbalzi, 21 in più di Ivica Radic (Reggio Calabria) secondo in graduatoria nel girone Ovest, 15 in più di Jalen Reynolds (Recanati), al comando nel girone Est.

DIECI

I tiri liberi realizzati ieri dall'Angelico contro Agrigento. Dieci su dodici a disposizione. Quasi perfetti dalla lunetta, i rossoblù hanno chiuso con nove punti percentuali in più rispetto alla loro media stagionale, 83%.

MILLEQUATTROCENTOSETTANTATRE

Biella è la seconda squadra di A2 per punti realizzati dopo diciotto giornate. Al primo posto del podio la Virtus Roma, prossima avversaria dei rossoblù. Anche per questo confronto numerico, domenica al PalaTiziano sarà big-match di campionato.