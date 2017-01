«Sport, un faro contro la crisi. Noi? Ci saremo sempre»

BIELLA - «Il territorio è in crisi e lo sport rappresenta un faro». Parole importantissime da Stephan Elsner, direttore generale per l'Italia di Bonprix, sulle eccellenze Pallacanestro Biella e Biella Rugby. «Queste due società incarnano i valori che anche noi come azienda crediamo prioritari - aggiunge l'imprenditore tedesco, da oltre un decennio nel Biellese -. Uno su tutti il gioco di squadra ed il puntare sui giovani».

Io, a digiuno...

«Prima di venire a Biella non conoscevo il basket e il rugby - aggiunge Elsner -. Sono sempre stato un appassionato solo di calcio. Poi mi portarono nel vecchio impianto della Pallacanestro Biella oggi PalaBonprix, e scoprii una passione ed un amore straordinari. Rugby? Non ci capivo niente: qual è il senso di avanzare, ma passandosi la palla indietro? Però quanta competizione e lealtà. Ne sono rimasto subito affascinato».

L'impegno

«Finché ci sarò io, sicuramente daremo una mano a queste importanti realtà del territorio». Parola di Stephan Elsner.