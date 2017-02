L'incredibile canestro di Luca Pollone

BIELLA - Un'altra domenica ricca di statistiche positive per l'Angelico capolista, trascinata in casa della Virtus Roma da un super Mike Hall. Di seguito alcune riflessioni numeriche che ben inquadrano il momento di crescita del team di coach Michele Carrea.

VENTOTTO

I punti conquistati dall'Angelico in diciannove turni di campionato, unica squadra a Ovest in vetta della classifica. Al pari di Biella, a Est hanno raggiunto quota ventotto Virtus Bologna e Treviso.

OTTO

I punti di distacco dell'Angelico d'alla Virtus Roma (28 a 20), già sconfitta nel match di andata al Biella Forum (103-90) il 23 ottobre scorso.

QUARANTANOVE

I rimbalzi totali conquistati domenica al PalaTiziano da Mike Hall e compagni. In stagione è il miglior terzo dato dei rossoblù, che avevano fatto meglio soltanto in trasferta ad Agropoli (54 rimbalzi) e in casa contro l'Eurobasket (50 rimbalzi).

SETTECENTOQUARANTADUE

I rimbalzi totali conquistati invece dai rossoblù in tutta la stagione, primi in questa speciale graduatoria nel campionato di A2. In seconda posizione la De Longhi Treviso (girone Est) con settecentoventidue recuperi sotto le plance.

SEI

Le stoppate date alla Virtus Roma domenica sera sui legni dell'impianto di via Tiziano. Eguagliata la quantità collezionata sul parquet della Mens Sana Siena, con la differenza che all'ombra del Colosseo i rossoblù hanno strappato i due punti.

DICIASSETTE

Il totale di stoppate firmate da Amedeo Tessitori in diciannove incontri. In questa specialità, Tex è al quarto posto nel girone Ovest.

NOVANTA

La percentuale di tiri liberi realizzati dall'Angelico al PalaTiziano: 27 conclusioni su 30 a disposizione. È stata un'Angelico quasi perfetta: per i rossoblù è la miglior percentuale dalla lunetta di tutta la stagione.

QUATTROCENTOSESSANTAQUATTRO

La somma delle valutazioni di Lega ottenute da Mike Hall in diciannove turni di campionato. Il 7 rossoblù è il terzo miglior straniero del girone Ovest.