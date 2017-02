Daniele Sanzeni a Milano Unica: «Dal nuovo asset politico mondiale speriamo arrivino vantaggi»

MILANO – Inizio positivo per Daniele Sanzeni, AD del Lanifico F.lli Cerruti, a Milano Unica. Buona l'affluenza dei clienti, in Fiera anche per scoprire la prima collezione del nuovo disegnatore dell'azienda. Una proposta futurista e di ricerca, molto apprezzata sia dalla rete vendita che dal cliente finale.

Allestimento delle stand di Milano Unica Lanifico F.lli Cerruti (© Diario di Biella)

Export e politica

Sui nuovi scenari politici mondiali, con particolare riferimento agli Stati Uniti, Sanzeni è positivo: «Se è vero che Trump farà colloqui privati con tutti i Paesi penso che, per quanto riguarda la nostra economia non potremo che avere dei vantaggi. Oltre agli Stati Uniti anche il mercato cinese sta riprendendo, il Giappone sta diventando molto raffinato e quindi di appeal per noi e la Korea sta facendo tendenza. Non è comunque un momento facile – continua Sanzeni – il consumatore finale è cambiato e bisogna ad attarsi a nuovi gusti del cliente ma i giovani sono tornati quindi il nostro mondo continuerà».

Buyers e venditori nello stand di Milano Unica Lanifico F.lli Cerruti (© Diario di Biella)

Nino Cerruti

Il Lanificio è stato per decenni sotto la guida di Nino Cerruti, stilista ed imprenditore tessile biellese che ha rappresentato l’eleganza di alta qualità e lo stile per decenni nel jet set mondiale. L’Azienda affonda le sue radici nel Settecento biellese. Da allora la sua crescita in modernizzazione, tecniche, ricerca e qualità non si è mai fermata.

Frase di Nino Cerruti nello stand di Milano Unica Lanifico F.lli Cerruti (© Diario di Biella)