Vasiliy Piacenza a Milano Unica: «Ho fiducia nell'economia americana»

MILANO - L'abbigliamento formale maschile viene sdrammatizzato grazie ai tessuti della nuova collezione P/E 2018 del Lanificio F.lli Piacenza 1733 presentati a Milano Unica. Uno stand che ci porta in Oriente e alle sue fibre pregiate, grazie alle fotografie di famiglia raffiguranti i viaggi di Mario e Guido Piacenza che hanno portato scoperte inestimabili per l’azienda.

In questa atmosfera particolare però è doveroso accennare ai nuovi scenari economici e politici dettati soprattutto dalle elezioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. «Confido molto nell'operato del nuovo presidente - ci spiega Vasiliy Piacenza - ci auguriamo il meglio per l'America e speriamo che possa essere da traino per tutti noi».

I viaggi

Durante la spedizione nell’Himalaya (1913), Mario Piacenza scopre la morbidezza e il calore dei tessuti allacciati alle caviglie degli sherpa. Immediatamente comprende di aver trovato un alleato contro il freddo e ne cerca l’origine. La curiosità e l’amore per la vita dei pastori nomadi e dei loro animali lo conduce alla scoperta: il sottopelo delle capre cashmere. Anni dopo esplora il lato lunare della Terra. Nei deserti del Medio Oriente, dai berberi apprende quanto sia prezioso il cammello. La «nave del deserto», oltre a essere indispensabile mezzo di trasporto, si rivela fondamentale anche per affrontare le basse temperature della notte. Mario scopre il duvet di cammello e i cappotti conoscono una rivoluzione.