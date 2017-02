Pisapia: «Il centrosinistra vince se unito»

BIELLA - Palazzo Gromo Losa pieno per ascoltare Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano, ospite della Fondazione Biella Domani. Tanti i temi toccati dall'ex amministratore milanese, invitato dall'ex deputato e politico di lungo corso Wilmer Ronzani.

Sala piena, sabato, a Palazzo Gromo Losa (foto Cavallo) (© Diario di Biella)

Unità

«Il centrosinistra vince se unito - ha detto Pisapia -. Non sono iscritto al Partito democratico, ma lavoro affinché il centrosinistra si presenti unito. Governare? Si può, anche in situazioni complesse e in momenti difficili. E' importante stare in mezzo alla gente. Ascoltare. Ed essere pronto a rivedere le proprie posizioni. L'onestà è un requisito fondamentale, ma non basta».

Il moderatore della serata, Ronzani (ex deputato) (© Diario di Biella)

Renzi? Sì

«Il governo Renzi ha fatto anche cose buone - ha detto Pisapia -. Certo non tutto. Ma in materia di diritti civili gli vanno riconosciuti dei meriti, così come non essere stato un governo subalterno all'Europa».

