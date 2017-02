L'Angelico al lavoro per la sfida con Agropoli

BIELLA - La Pallacanestro Biella si prepara alla prossima sfida contro Agropoli, domenica, al Forum, ore 18. La squadra agli ordini di coach Michele Carrea si sta preparando, dopo il bel successo contro Latina, per difendere il primato in classifica nel girone Ovest della Serie A2.

Biglietti

La prevendita dei tagliandi per assistere al match è attiva da martedì 7 febbraio presso i punti vendita del Club presenti sul territorio: negozio Robe di Kappa di via Italia 50, a Biella, bar del Palazzetto dello Sport di via Paietta 49, a Biella, tabaccheria di via Dante 9, a Biella, negozio Fuorigioco di via Milano 66/bis, a Biella Chiavazza, Biella Sport di via Cavour 58, a Gaglianico, Bellini Sport di via Martiri della Libertà 16, a Cossato, Edicola di Ponzone. I biglietti di Angelico Biella-Basket Agropoli saranno in vendita anche domenica 12 febbraio al botteghino del Biella Forum dalle ore 16.