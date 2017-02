De Niro testimonial di Zegna

TRIVERO – Due attori italo-americani testimonial di Zegna. Sono Robert De Niro e il giovane McCaul Lombardi i volti scelti dal marchio biellese per il lancio della collezione Primavera-Estate 2017. E non si tratta «soltanto» di una strategia stagionale, «Defining Moments», nome scelto per la campagna, viene già definito da casa Zegna come il nuovo manifesto del brand, la voce con cui d’ora in poi si rivolgerà al suo network globale.

Un dialogo tra star vestite Zegna

Dietro all’idea e alla realizzazione Alessandro Sartori, nuovo direttore artistico di Zegna ed il regista Francesco Carrozzini. Nel primo cortometraggio di promo De Niro e Lombardi, elegantissimi in completi Zegna, parlano e si confrontano, in una sorta di colloquio «father & son» del mondo attoriale. In viaggio, sul set o nei momenti di riposo tra una ripresa e l’altra, i due attori – uno con un ricco bagaglio professionale, l’altro con molta esperienza ancora da acquisire – condividono i loro Defining Moments.

Protagonisti

De Niro parla dei suoi mentori, della sua tensione continua verso il rischio, di che cosa lo attira di un ruolo e di che cosa lo induce invece a respingerlo. E poi di New York, la sua città del cuore. Lombardi ascolta rispettoso i consigli del maestro, sa che è un ‘occasione da non perdere, ma nel suo sguardo si legge un carattere curioso e impertinente, che lo spinge ad insinuarsi nel discorso e dire la sua. Proprio come immaginiamo farebbe un giovane De Niro.