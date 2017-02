«Fare impresa a Biella si può. Basta crederci»

BIELLA - In città è proprietario di due locali molto frequentati, due centri di incontro, uno per il giorno ed uno per la sera: «Un po' in contro tendenza - spiega Yuri Bodo nell'intervista - proprio in un periodo in cui a Biella dicono che va tutto male, abbiamo scelto di provarci e ci siamo riusciti».

Territorio

Tante le difficoltà di investire sul territorio: «Intanto per i biellesi - scherza Bodo - che sono molto puntigliosi. Io dico sempre: se fai bene a Biella puoi far bene in tante altre zone. Poi per tutto quello che ogni imprenditore deve affrontare in termini di burocrazia ma con tenacia, coraggio e ottimismo si arriva ad avere i risultati».

Futuro

Tra i prossimi progetti una possibile collaborazione con Banca Sella ed un ambizioso progetto di esportazione dei prodotti biellesi proprio con il marchio Birreria Biellese.