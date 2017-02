Immigrati, stasera Rete 4 davanti a Villa Ottino

OCCHIEPPO SUPERIORE - E' programmata per questa sera alle 20,30 la diretta del programma televisivo "Dalla vostra parte", condotta dal giornalista Maurizio Belpietro. Il programma sarà incentrato sul tema degli immigrati.

Villa Ottino

Il luogo scelto non è certo casuale. Da mesi sono in corso polemiche sulla presenza di cittadini stranieri nel cuore del paese. Ed il recente blitz dei carabinieri (il reportage) che hanno scoperto la presenza di droga e il commercio di sostanze stupefacenti dentro gli spazi che ospitano gli stranieri, non ha fatto altro che alzare il termometro del malcontento.

Parla l'opposizione

"Raccontermo i nostri disagi e la cattiva gestione di tutta la vicenda da parte del sindaco Emanuele Ramella Pralungo - dice Guido Dellarovere, ex sindaco, consigliere di minoranza, e promotore dell«iniziativa -. Finalmente anche a livello nazionale potremo raccontare quello che accade nella nostra realtà. Speriamo di essere finalmente ascoltati da chi pensa di poter fare quello che vuole sulla pelle dei cittadini e residenti».