«Meglio i pesi, che fare le torte»

BIELLA - «Preferisco sollevare un bilanciere che, magari, fare una torta». E' tutta in questa battuta l'energia di Michela Gubernati, atleta del sollevamento pesi della Fitness Club di Ponderano. Gunernati si sta preparando per affrontare il campionato italiano di specialità programmato per il 23, 24 e 25 febbraio a Genova.

Allenamento e sacrifici

«Allenarmi, anche tutti i giorni, non mi pesa - spiega l'atleta -. Da quasi due anni questo sport è diventato il mio sport, dopo aver fatto tanto sci. I sacrifici ci sono. Ma forse all'esterno sono visti più di quanti non lo siano in realtà. E comunque a me non pesa allenarmi e allenarmi tanto. Agli italiani vado per fare bene... E non ho intenzione di accontentarmi».

Evento a Biella

In effetti nei prossimi mesi, in città, è previsto un importante evento legato agli sport da combattimenti e al sollevamento pesi. Un appuntamento che potrebbe fare da richiamo anche a livello turistico. Per la specialità del sollevamento pesi, ci sarà il campionato europeo.