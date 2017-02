«Pesi e combattimenti. Un grande evento per Biella»

PONDERANO - «Porteremo in città circa 300 atleti per un evento di livello europeo. Un traguardo importante, che ci inorgoglisce e che da tanto tempo mancava dalle nostre parti». Parola di Mauro Garolla, titolare della Fitness Club Biella, società che organizza l'appuntamento. «L'appuntamento è per il 29 ed il 30 del prossimo mese di aprile, al palazzetto di via Pajetta - aggiunge - quando allestiremo un'importante manifestazione sportiva, tra sollevamento pesi, pugilato e altri sport da combattimento. Tutte attività che si possono praticare da noi. Avremo la collaborazione del Comune di Biella».

Alberghi ed organizzazione

«Tanti i nostri atleti presenti alla due giorni - aggiunge Garolla -. Per il sollevamento pesi, impossibile non citare Michela Gubernati, che sono certo farà bene. Turismo? Per certi versi sì. Ci saranno ragazzi da tutta europa e anche dalla Russia. Abbiamo anche qualche problema a trovare alberghi per tutti, per ora... Per aprile, però saremo prontissimi».