Parla il Questore: «In giro più poliziotti per la sicurezza di tutti»

BIELLA - Più volanti della polizia per la prevenzione. Il nuovo questore Alfredo Parisi ha presentato, nei giorni scorsi, la novità in materia di pubblica sicurezza. Il massimo dirigente della Questura non ha fatto né allarmismi né motivato la decisione con particolari problemi dell'ultima ora. I recenti fatti di cronaca ai giardini Zumaglini, e non solo, però, quasi certamente hanno contribuito alla scelta di aumentare il controllo del territorio da parte della Polizia di Stato.

Il questore

«Molto chiaramente: una sola volante se è impegnata in un intervento, non può essere presente altrove, non avendo il dono dell'ubiquità... - ha spiegato Parisi -. Venerdì e sabato, e in altri due giorni della settimana, ci sarà quindi sempre una pattuglia appiedata o un poliziotto di quartiere. Quindi per quattro giorni su sette la questura di Biella metterà sul territorio, oltre a due volanti, una pattuglia appiedata di due poliziotti, che avranno il compito di controllare il cuore della città: partendo dall'Esselunga, transitando per i giardini Zumaglini e passando per via Italia».

In mezzo alla gente

E ancora: «Il fine è quello di avere contatti con operatori commerciali, farmacisti, parroci e con qualsiasi cittadino che vedendo la pattuglia, possa fornire una notizia utile o qualche possibile preoccupazione. Si tratta non solo di una vigilanza generica, ma che si concentrerà anche nei punti sensibili della città di Biella, che fanno parte del piano coordinato del controllo del territorio. Il cambiamento apportato è il numero di volanti che da una, diventeranno, due. Saranno probabilmente martedì e mercoledì, ma è necessario fare i conti sulla base della disponibilità delle risorse umane. Certo è che venerdì e sabato, il servizio verrà applicato per tre ore nei momenti di maggiore presente di cittadini e ciò accadrà anche in altri due giorni alla settimana variabili».