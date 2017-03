«Progetti contro l'isolamento, siamo a buon punto. Ora caccia ai fondi»

BIELLA - «E' un paradosso della crisi... Nel momento di massima difficoltà, si trova l'unità di intenti che spesso manca o è mancata in altre situazioni. Nel progetto dell'elettrificazione ferroviaria del tratto Biella Santhià tutto questo è avvenuto. Unione industriale, Regione, Fondazione Crb e tanti altri soggetti del territorio si sono messi insieme per un'idea che arriva... Appunto... Dopo tanti treni persi». Così Vittorio Barazzotto, ex sindaco della città di Biella, attuale consigliere regionale nonché presidente della Prima commissione, fa il punto sul progetto che punta a far uscire dall'isolamento il territorio.

Autostrada e fondi europei

«Le cifre in ballo sono importanti - aggiunge Barazzotto -. Siamo a buon punto, anche per il collegamento autostradale. Bisognerà intercettare i fondi europei necessari per realizzarli. Una partita decisiva. Il presidente Chiamparino però s'è pronunciato in modo inequivocabile su questi progetti».