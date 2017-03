Banca Sella alle finali nazionali

BIELLA - Dopo il Premio Pietro Reverberi-Oscar del Basket, arriva un nuovo importante traguardo per il settore giovanile di Pallacanestro Biella targato Banca Sella. La formazione Under 20 Eccellenza ha strappato il pass per le Finali Nazionali di categoria, bissando la partecipazione della scorsa stagione a Cantù. La qualificazione nell'Olimpo delle squadre giovanili più forti d'Italia è arrivata alla sesta giornata della fase orologio del campionato Under 20 e altrettanti successi – l'ultimo proprio ieri contro Pallacanestro Vado, al Biella Forum –, in concomitanza con la vittoria della Junior Casale Monferrato sul parquet della Pallacanestro Moncalieri San Mauro.

L'evento

Alle Finali Nazionali prendono parte le sedici migliori squadre della Penisola. Si giocherà dal 24 al 29 aprile a Roseto degli Abruzzi e per il vivaio di Pallacanestro Biella coordinato da coach Federico Danna sarà la 14^ partecipazione in 13 anni di attività. Merito dell'importante lavoro che gli allenatori, gli staff tecnici, gli istruttori e i collaboratori del club svolgono ogni giorno nel percorso di crescita umana e sportiva dei ragazzi coinvolti nelle nove squadre giovanili rossoblù, e della forte convinzione del club e dello sponsor Banca Sella nel sostegno del progetto giovani, che ha come principale obiettivo quello di caratterizzare il settore giovanile sempre più come un ambito d'eccellenza della saaocietà.

I protagonisti

Un punto d'arrivo che riempie d'orgoglio il club e che va ad allinearsi con la promozione stabile in prima squadra dei giovani prospetti Luca Pollone, Carl Wheatle, Luca Rattalino e Federico Massone, da due stagioni sotto la visione dello staff di coach Michele Carrea, capo allenatore dell'Angelico Biella, da ottobre protagonisti della scalata biellese al primo posto del girone Ovest di A2 e al secondo piazzamento in Coppa Italia LNP.

Il presidente

«E' evidente quanto l'energia e l'attenzione investite sulla crescita dei giovani, da sempre cuore pulsante di Pallacanestro Biella grazie al sostegno di Banca Sella, siano la rotta maestra da seguire per costruire un futuro ancora più brillante» ha detto il presidente di Pallacanestro Biella, Massimo Angelico

Federico Danna

Il responsabile del settore giovanile rossoblù e capo allenatore della formazione Under 20, commenta: «Essere arrivati alle Finali Nazionali da primi del girone regionale, senza dover passare dalla fase dell'interzona, è un'enorme soddisfazione. Lo abbiamo fatto - dobbiamo riconoscerlo - anche per demeriti altrui, perché nelle ultime due giornate PMS ha buttato alle ortiche quanto di buono aveva conquistato nei turni precedenti. Siamo molto felici perché è una qualificazione che arriva dopo aver subito solamente due sconfitte, entrambe nella prima parte del campionato, e aver lavorato e giocato quasi sempre incompleti, fortunatamente, in quanto alcuni dei nostri ragazzi giocano e si allenamento in prima squadra. Essere tra le sedici migliori formazioni Under 20 d'Italia è davvero un bel traguardo. È presto per fare valutazioni di campo, sicuramente ci arriveremo pronti, desiderosi di onorare al meglio la maglia di Pallacanestro Biella».