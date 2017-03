Tutti i segreti del terzo numero di Drop

BIELLA - E' in distribuzione il terzo numero della rivista Drop. Si tratta del giornale ufficiale del Biella Rugby, realizzato dalla redazione del Diario del web. Si tratta di un free press, che tutti i biellesi possono trovare nei bar, nei negozi e in tanti punti vendita del territorio.

Modello

Come per i precedenti numeri, il giornale dà ampio spazio alla società gialloverde, con servizi, approfondimenti ed interviste. Un ricco panorama sulla prima squadra ed il settore giovanile, tra serie B e Accademia Federale. Ma non solo. Anche il sindaco di Biella Marco Cavicchioli parla del Biella Rugby. Inoltre la rivista affronta importanti temi del rugby nazionale, con in primo piano la Nazionale italiana, tra orgoglio e difficoltà nel prestigioso torneo del 6 Nazioni.

Contributi

Inoltre, ad arricchimento del prodotto, articoli su Torino, Innovazione, Trend, Motori e Salute, argomenti dei quali il nostro giornale ha interi canali specifici. Insomma un terzo numero tutto da leggere.