«Il mio negozio, una piccola luce contro il deserto»

BIELLA - «Ho portato a termine un sogno di un amico... E credo che ogni luce accesa sia un punto contro la desertificazione». Così Giorgio Graziano spiega il perché dell'apertura di un negozio di generi alimentari a Vaglio Colma, piccola frazione cittadina.

La sfida

«Ho lavorato per trent'anni nella grande distribuzione, contro cui non ho niente - spiega -. C'è posto per tutti. Chiaramente i servizi sono diversi. Noi abbiamo un rapporto diretto con le persone. Ed è l'aspetto che più mi piace del mio lavoro. I miei clienti sono giovani e anziani... Un po' di tutto: lo studente che si fa il panino prima di andare a scuola e la persona di una certa età, che magari fatica a raggiungere un centro commerciale».

Punto di forza

«Qualità ad un giusto prezzo. Sembra solo uno slogan, ma è la mia filosofia - conclude Graziano -. Ci deve essere un equilibrio tra i prodotti che offri e i soldi che chiedi».