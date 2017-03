La sicurezza stradale si impara fin da piccoli

BIELLA - La Polizia Stradale anche quest’anno incontra i ragazzi di molte scuole secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Biella. Continua, infatti, la collaborazione tra la Polizia Stradale di Biella e le scuole biellesi, grazie al progetto Icaro, che è arrivato alla XVII edizione, e il Progetto Bici Scuola.

Il progetto

Gli appuntamenti sono seguiti direttamente dal comandante della Polizia Stradale di Biella, Maria Adelaide Tedesco e da Sabrina Caricasole. Il progetto Icaro vede direttamente coinvolti i ragazzi sull’importante tema della sicurezza stradale e propone loro cortometraggi, video live su incidenti stradali, video attivatori emozionali ma anche una parte pratica di prove, questionari ed elaborati. L’attività didattica ha come tema quello della distrazione alla guida ed in particolare quella determinata dal fenomeno del multitasking: l’erronea convinzione che il cervello umano sia capace di fare più cose contemporaneamente. L’intento è quello di sensibilizzare i futuri giovani fruitori delle strade sull’importanza di rimanere sempre «connessi» mentre si chiuda, perché anche una piccola disattenzione può causare conseguenze disastrose. Piccole variazioni nelle condizioni iniziali possono produrre grandi variazioni, come ricorda l’effetto farfalla: «il minimo battito d’ali di una farfalla è in grado di provocare un uragano».

Bici in aula

Il progetto Bici Scuola, invece, ha come fruitori i ragazzi più giovani delle scuole primarie e ha come obiettivo quello di far conoscere i valori del ciclismo e del Giro d’Italia, diffondere l’uso responsabile della bicicletta, promuovere valori etici, fairplay, rispetto per l’ambiente e i temi della sicurezza e dell’educazione stradale.