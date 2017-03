Federico Danna cittadino onorario di Biella

BIELLA - Importante riconoscimento in casa Pallacanestro Biella per coach Federico Danna, responsabile del settore giovanile rossoblù. Il presidente del consiglio comunale di Biella, Fabrizio Merlo, e il sindaco Marco Cavicchioli hanno comunicato la decisione di iscrivere coach Danna all'albo d'onore della Città di Biella, si legge «per gli indubbi meriti conseguiti durante la carriera da allenatore di basket in città, a servizio del settore giovanile di Pallacanestro Biella e dei suoi ragazzi, aiutati a diventare non solo giocatori ma anche persone migliori». La cerimonia di consegna del riconoscimento si svolgerà martedì 21 marzo alle ore 17.15 a palazzo Oropa, prima della seduta del consiglio comunale.