Il film della vittoria contro Trapani

BIELLA - Dopo la frenata di Legnano, figlia delle tante energie spese in Coppa Italia, l'Angelico ha ripreso con il proprio ritmo la marcia nel campionato di A2, ormai giunto in regular season nella sua fase finale. Applausi in campo per la vittoria contro Trapani e Oscar ai rossoblù per la miglior scenografia della stagione: oltre 4000 tifosi domenica hanno riempito gli spalti del Biella Forum, a conferma che il pubblico biellese resta in assoluto uno dei più fedeli e appassionati di tutta Italia. Nell'analisi del nuovo weekend rossoblù, segnaliamo cinque dati significativi.

QUATTROMILACINQUANTOTTO

Cornice spettacolare domenica al Biella Forum, colorato da un pubblico quasi da record. Il dato dell'affluenza sugli spalti per Biella-Trapani si attesta infatti al secondo posto nella graduatoria delle più alte affluenze all'ombra del Mucrone dal ritorno dell'Angelico nel secondo campionato nazionale. Il record risale al 17 novembre 2013: per il derby Biella-Casale il Forum accolse 4293 spettatori totali.

TREDICI

Le meraviglie rossoblù all'ombra del Mucrone. Tredici vittorie su tredici incontri disputati in regular season dal 2 ottobre ad oggi. Solo due squadre, tra Serie A1 e A2, hanno sempre raccolto punti in stagione tra le mura amiche: l'Angelico appunto e, al piano superiore, l'Olimpia Milano.

CINQUANTATRÉ (MINUTI), QUARANTA (SECONDI)

Il minutaggio complessivo in campo di Wheatle, Rattalino, Luca e Matteo Pollone, Pasqualini e Massone domenica contro la Lighthouse. Nei minuti finali coach Carrea ha schierato un quintetto quasi completamente under 20.

VENTIQUATTRO

Il gap al quarantesimo tra Biella e Trapani (79-55). In stagione l'Angelico aveva chiuso con un miglior vantaggio soltanto contro Reggio Calabria al Forum il 15 gennaio scorso, quando toccò al game over il +35 (96-61).

QUATTORDICI

I punti di Marco Venuto a referto domenica. Marco ha giocato 28 minuti e infilato a canestro un tiro da due e quattro triple su nove tentativi. Si tratta del suo secondo miglior bottino stagionale (con Rieti il 18 dicembre raccolse 16 punti).