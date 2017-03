BIELLA - «L'eleganza non ha età. Tanto e vero che nel nostro laboratorio abbiamo clienti giovani e meno giovani, ma tutti attenti ad un certo livello di qualità e di eccellenza nel vestire: manager navigati o giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro». Lo spiega Luca Bordin, titolare insieme a Violetta Manzo della sartoria "Ago & Filo", che si trova in città in via Pietro Micca, in città.

Le origini

«Nasciamo come laboratorio per le riparazioni - spiega ancora Bordin -. Poi negli anni ci siamo evoluti, anche grazie ad importanti collaborazioni con aziende del territorio, da Angelico a Cerruti, per fare solo alcuni esempio, in modo da poter realizzare anche il prodotto finito. La crisi? Speriamo che il peggio sia alle spalle. Noi oltre a guardare al territorio, oggi, stiamo cercando rapporti commerciale anche con gli Stati Uniti».