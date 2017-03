«La guerra è orrore... Tv e Internet cercano solo lo spettacolo»

BIELLA - Come tutte le cose, anche il mestiere del reporter di guerra ha una genesi. Mimmo Càndito l'ha raccontata nelle libreria Giovannacci, la settimana scorsa, parlando del suo libro «I reporter di guerra». Si parla di storie di grandi uomini, che come sfondo hanno la guerra. La guerra autentica, vissuta in prima persona, anche dall'autore. L'inizio di questa storia, ha una data, il 1854, un nome, William Russel, e un luogo, anzi un evento, la guerra di Crimea. Era una guerra che l'Inghilterra stava combattendo lontano dalla patria, e il primo ministro, preoccupato per il numero dei morti, decise di mandare un giornalista del «Times», che potesse raccontare i fatti.

La carica dei 600...

La cavalleria inglese si stava lanciando, con 600 uomini, contro le linee russe - ha rievocato Candito -. Ma la guerra, stava cambiando e non era più solo quella delle sciabole luccicanti, ma anche quella delle armi, e soprattutto dei cannoni. Fu così, a causa degli spari dei cannoni, che la cavalleria inglese venne sterminata. Nessun uomo era rimasto sul campo alla fine del combattimento, solo morti e moribondi. Quell'episodio, quello della «Carica dei 600», suscitò scalpore, rimase nella storia e divenne leggenda. Russel era ad osservare cosa stava succedendo in prima persona, e della terribile sconfitta, fece una dettagliata cronaca. Dice Càndito: «Russel, quel giorno, fu testimone privilegiato, e cronista superbo, di un tempo che si chiudeva. Russel non scrisse la parola «sconfitta», e parlò di «eroismi», della «generosità straordinaria dei nostri uomini», del loro «incommensurabile spirito di sacrificio». Ma la verità restava stampata nell'inchiostro di quel giornale, e non poteva essere taciuta». Per la prima volta si trattava di uno sguardo oggettivo su quello che era successo, era un racconto di come le cose erano andate realmente. Prima di allora infatti, le cronache di guerra erano poco attendibili, e molto spesso imparziali. Al termine di un avvenimento, era lo stesso ufficiale a mandare un resoconto dell'accaduto; in questi diari, in queste lettere, mancava continuità, ma era presente l'esaltazione delle proprie azioni personali. Per la prima volta William Russel fece qualcosa di diverso, la sua cronaca era il crudo racconto di una sconfitta inglese. Il governo, che cadde poco dopo, ma anche il suo giornale, il «Times», non furono contenti del lavoro dell'inviato. Venne infatti espulso dalla prima linea e poi rimpatriato. Fu persino emanata un'ordinanza secondo la quale un reporter non poteva scrivere nulla che potesse risultare utile al nemico, in poche parole si trattava di censura. Tutt'oggi i reporter che si recano in zone di guerra, prima di poter iniziare il loro lavoro devono firmare carte su carte, perchè l'informazione libera può diventare pericolosa. E le firme su quei documenti vengono solitamente fatte con la coscienza che, se si vogliono raccontare le cose come stanno, non verranno rispettate».

Ha presentato l'incontro, il giornalista biellese Paolo La Bua (© Diario di Biella)

La testimonianza

«La televisione spettacolarizza la guerra, la trasforma in uno spettacolo commerciale guardabile dal fruitore medio, ma la guerra non è questo, non è un’opera di teatro, è un’orribile atrocità senza eguali - ha detto -. La guerra sono i corpi dei civili mutilati, sventrati, la vista di cento, mille piccoli vermi bianchi che escono dagli occhi di un soldato morto».E ancora: «Il mestiere del reporter per come è nato non si sposa con l’ideologia dominante dei grandi mass media della modernità, che vogliono un confronto e, meglio ancora, uno scontro. Non una narrazione oggettiva, dunque, ma un’intima espressione delle impressioni raccolte dai reporter, eletti dal piccolo schermo al ruolo di protagonisti in una storia che, per la natura stessa del loro ruolo, dovrebbero limitarsi a raccontare. Un reporter di guerra non dovrebbe essere nulla più di un ponte, seppur autorevole, tra il fronte e la società dei «fortunati», i cittadini di tutti quei paesi che oggi non sono dilaniati dalla guerra e possono permettersi di osservare, incuriositi, quelle combattute dagli altri».

Mimmo Canditò è inviato di guerra da oltre quarant'anni (© Diario di Biella)

Il mestiere

«Per fortuna, però, la maggior parte dei giornalisti resta tutt’oggi fedele alla natura della sua professione e, trovandosi al fronte, per caso o per scelta, è in grado di mettere da parte il narcisismo, di farlo perché la guerra non può essere un palco su cui esibirsi per raccogliere consenso ed acquisire notorietà, perché in guerra si muore, perché un bravo giornalista sa che la certezza, quasi totale, che egli ha di tornare a casa sano e salvo, non è quella dei soldati che combattono in prima linea e rischiano, giorno dopo giorno, di morire lì, davanti agli occhi di un giornalista qualunque - ha raccontato il reporter, di fronte al pubblico -. Al pari del protagonista del romanzo di Conrad, Lord Jim, un reporter di guerra, alla fine, si salva (lo scorso anno hanno fatto eccezione a questo asserto 75 reporter che, dal fronte, non sono più tornati). Il giornalista deve, per questo, tenere sempre a mente di essere un privilegiato che non può, e non deve, fare di sé la figura principe della propria narrazione. La televisione storpia questo concetto, fondante nel mestiere del reporter, e da questo gli utenti devono essere in grado di difendersi con un sistema immunitario fatto di spirito critico e di una cultura generale il più possibile ampia. La stessa strumentazione di cui è necessario servirsi nell’approccio ai social network e ad Internet in genere, portali che, specie ultimamente, pullulano di false notizie o di informazioni manipolate ad arte allo scopo di suscitare nei fruitori le reazioni desiderate».

Perché si diventa reporter e, soprattutto, come avviene il passaggio da giornalista a inviato di guerra?

«A differenza dei reporter americani, i quali si sottopongono ad addestramento e preparazione come gli stessi militari, la maggior parte dei giornalisti si imbatte per caso, viaggiando, in guerre da documentare, finendo per consolidarsi reporter di guerra - ha detto il giornalista - Non è un mestiere semplice, perché è facile trovarsi in situazioni in cui la propria vita può essere in pericolo. Il rischio è sempre presente, e sovente si devono prendere scelte fatidiche: avvicinarsi per testimoniare in prima persona, o tenersi a distanza, cercando di raccogliere più informazioni possibili? L’anno scorso 75 reporter sono stati uccisi sul campo per i motivi più disparati: chi a causa di traffici illeciti, chi per contrasti politici. È chiaro quindi che questi 75 hanno scelto la prima tra le opzioni che avevano a disposizione, quella che è costata loro la vita. Io sono qui, vivo: porto con me le mie esperienze, che costituiscono quello che sono. E ho conosciuto anch’io il confine labile tra la vita e la morte».

Questo confine, in particolare, quando l’ha conosciuto?

«A questa domanda in genere non rispondo, ma in questo momento mi torna in mente un episodio particolare. Tre anni fa mi trovavo in Libia, a Tripoli, e stavo viaggiando su un pick up affittato con altri reporter. Ad un certo punto due cecchini hanno cominciato a sparare, mirando al nostro pick up. Siamo scesi e ci siamo riparati dagli spari come potevamo, mentre io cercavo in tutti i modi di calmare una mia collega, che era stata colta da una crisi di panico - ha risposto Candito -. Mi ricordo chiaramente di un colpo che, mirando nella nostra direzione, mi avrà sfiorato di una trentina di centimetri: ricordo il calore, e la fiammata che mi è passata vicino. Per fortuna un carro armato che passava di lì si è accorto della situazione, ed è riuscito a bloccare i colpi in modo che potessimo risalire sul pick up. Questa storia fa capire come le condizioni di vita in guerra siano precarie e poco confortevoli. Bisogna fare i conti con notti a dormire per terra tra topi e scarafaggi, cibo sporco e scarsa igiene. Non si ha scelta, bisogna accettarle e basta. Un esempio è stata la mia esperienza a Kabul, in Afghanistan, tra novembre e dicembre del 2001, dopo l’attacco alle Torri Gemelle. Sono riuscito, grazie a circostanze fortunate, a condurre 1200 giornalisti dal Pakistan all’Afghanistan. Il tredicesimo giorno un ragazzo è riuscito a procurarmi dell’acqua per farmi la doccia: la soddisfazione di sentirmi pulito dopo tanto tempo è stata indescrivibile. Bisogna quindi riflettere su tutto ciò. Per noi queste condizioni sono assurde e disumane, eppure milioni di persone le vivono ogni giorno in maniera assolutamente normale».

La biografia

Mimmo Càndito, classe 1941, scrive per la Stampa dal 1970, e durante la sua lunghissima carriera ha documentato alcune tra le più intense guerre che hanno sconvolto il Medio Oriente, l’Asia, l’Africa e il Sud America negli ultimi 40 anni. Giornalista, ma anche professore universitario e scrittore, ha pubblicato alla fine dello scorso anno il libro «C’erano i reporter di guerra» (Baldini&Castoldi), che ripercorre la storia del giornalismo dalla nascita fino ai giorni nostri.

Articolo scritto da Linda Micheletti, Alice Ruffa e Anna Nardone

La presentazione è avvenuta nella libreria Giovannacci (© Diario di Biella)