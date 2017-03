Hyundai i30 disponibile a Gaglianico

BIELLA - Una delle auto più attese del 2017 è finalmente arrivata e è stata presentata ufficialmente a Gaglianico presso la concessionaria Hyundai Motor Assauto alla fine di Febbraio. Ogni volta che i coreani di Hyundai cambiano un modello, quello nuovo sembra tutta un’altra storia. La nuova i30 non è da meno ed è stata rivoluzionata sia sotto l’aspetto stilistico, ma soprattutto nei contenuti tecnologici che riguardano la sicurezza, l’assistenza di guida e l’infotainment con l’obiettivo di farne il modello fondamentale per la loro strategia sul mercato europeo dove la casa coreana punta a competere sempre più ad armi pari coi best seller del settore a cominciare dalla Volkswagen Golf anch’essa ormai pronta al debutto con il nuovo restyling.

Le caratteristiche

Per proporsi come valida alternativa, la nuova Hyundai i30 ha fatto davvero notevoli passi in avanti in termini di modernizzazione delle dotazioni. Design, sviluppo, produzione, tutto avviene nel Vecchio Continente, (infatti è stata progettata a Rüsselsheim, testata al Nurburgring e assemblata Nosovice) e per soddisfare una clientela esigente, la Casa coreana ha compiuto laboriose indagini di mercato per ascoltare i consigli degli automobilisti europei e sfornare un prodotto in sintonia con le loro esigenze. Guardate le tecnologie! Puntano su abitacoli sempre più connessi, e così Hyundai integra i sistemi Apple Car Play e Android Auto oltre a offrire sistemi wireless di ricarica per ottimizzare il funzionamento degli smartphone a bordo. Nessuna auto appartenente al segmento C ha una dotazione di serie delle versioni base, paragonabile a quella della coreana, che offre su tutta la gamma, la frenata d’emergenza autonoma (AEB) con allarme di collisione e riconoscimento veicoli (FCWS), il mantenimento della carreggiata (LKAS) e il rilevatore di stanchezza del guidatore (DAA). Il Safety Pack opzionale, completa la dotazione.

La filosofia

«L'auto per le persone che guidano il cambiamento» è il claim lanciato dai dirigenti, durante la prova sulle strade spagnole tra Malaga e Marbella. La nuova Hyundai i30 è una vettura dotata al comfort ed adatta per chi deve fare viaggi lunghi, mentre per chi vuole un po’ più agilità, il nuovo motore 1.4 turbo benzina da 140 CV e 242 Nm può fare al caso suo. Grandi novità in arrivo. La gamma della compatta è destinata ad allargarsi molto presto. Al Salone di Ginevra sarà presentata la i30 Wagon. La Casa sudcoreana però punta molto sui modelli sprint. La prima sportiva di razza stradale della Hyundai sarà la i30 N, capace di 250 cavalli di potenza, altro scontro diretto con il mito della Golf GTI. Ma non solo, per il 2018 è attesa l’affascinate i30 Fastback, una sinuosa coupé che promette un design originale, unico nella categoria. Prossimamente arriverà anche la i30 ibrida, plug-in ed elettrica.

