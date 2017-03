«La prostituzione di strada c'è sempre stata, ora solo più evidente»

BIELLA - «Il fenomeno della prostituzione da strada, anche nel Biellese, è sempre esistito. Forse oggi è solo un po' più evidente rispetto al passato». Non ha dubbi, Tiziana Rossi, presidente della cooperativa Maria Cecilia impegnata anche nell'aiuto alle donne sfruttate.

Accoglienza e sfruttamento

«Spesso lo sfruttamento di queste donne viene nascosto o camuffato dall'accoglienza - spiega -. Nel senso che gli uomini che sfruttano queste donne, le fanno inserire in progetti di aiuto per usufruire dei benefici, ma poi le costriungono a continuare a prostituirsi. Ecco perché dopo esperienza passate nella gestione di un alloggio a Cossato, dove ospitavano quattro donne, stiamo formando del personale proprio per la comprensione e gestione di queste situazioni».

Elementi culturali

«Soprattutto le donne di origine africana, provenienti dalla Nigeria, molto spesso sono vittime di un sistema di vera e propria sudditanza rispetto agli uomini, sia per complessi meccanismi genericamente definibili culturali sia per ricatti che vengono fatti, magari ai parenti rimasti in patria - conclude -. Tutto ciò rende ancora più complesso per queste donne liberarsi dalla propria condizione».