«I voucher nascondono il lavoro nero»

BIELLA - Diverse centinaia di persone, questa mattina, hanno accolto la segretaria nazionale della Cgil, Susanna Camusso, in città per sostenere i temi referendari promossi proprio dal suo sindacato. La Camusso è arrivata intorno alle 10 nella sede di via Lamarmora della Camera del Lavoro per poi avviarsi verso piazza Santa Marta, passando per i Giardini Zumaglini e via Italia.

L'accoglienza

Nel tragitto la leader sindacale ha incontrato militanti, lavoratori e curiosi, cui ha firmato magliette, distribuito volontari e scambiato qualche parola. Poi il comizio, incentrato sui temi del lavoro e dei diritti, oltre ad un quadro generale della crisi e delle politiche dei governi per affrontarla.

No ai voucher

«Siamo contrari al lavoro nero perché mascherano una mancanza di retribuzione qualificata e sostanzialmente il lavoro nero - ha detto la Camusso -. E' una forma di precarietà che ricade sui lavoratori e sulla loro professionalità. In giro per un Paese ancora in crisi».

Sfida alla crisi

«Abbiamo difeso posto di lavoro per posto di lavoro - ha detto la sindacalista -. Siamo convinti che se non l'avessimo fatto, i tassi di disoccupazione oggi sarebbero ancora più alti. In giro si discuteva solo di licenziamenti, come se fosse l'unica soluzione ad un Paese che invece aveva fame di lavoro con tanti giovani che facevano le valigie e se ne andavano. Abbiamo provato a dare tanti nomi a questa situazione. Poi abbiamo deciso di attuare questa sfida. Crediamo che si debba e si possa cambiare il dibattito».