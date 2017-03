Mucrone Water Slide rinviata al 9 aprile

BIELLA - L'evento denominato Mucrone Water Slide è stato rimandato a sabato 9 aprile. L'appuntamento era programmato per domenica, in zona rifugio Savoia, a partire dalle 11. A causa delle previsioni meteo che danno cattivo tempo per tutto il fine settimane, gli organizzatori hanno deciso di rinviare l'appuntamento goliardico.

Di che si tratta?

Un pendio innevato e una piscina? Insieme sembrano un controsenso e invece sono gli ingredienti fondamentali della Mucrone Water Slide, la competizione super-goliardica all'insegna del buon umore e della neve. Il divertimento è assicurato, sia a chi decide di lanciarsi in piscina sia per chi solo pensa di assistere... Provare per credere.