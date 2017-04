«Il Biellese dava buon lavoro. Ora invece lavoro precario»

BIELLA - «Eravamo un territorio che creava e dava lavoro... Un buon lavoro. Oggi invece offriamo lavoro precario». E' lapidaria la fotografia della segretaria provinciale della Cgil, Marvi Massazza Gal. Che insiste: "C'è stato un tempo in cui il lavoro era a tempo indeterminato e quindi creava ricchezza per le persone e, di conseguenza, per tutto il territorio. Oggi questo non c'è più. C'è il precariato che danneggia sia i lavoratori sia il territorio. Ecco perché siamo contrari ai voucher».

No, ai voucher lavoro

«Esistono moltissimi strumenti di contratto di lavoro - insiste Massazza Gal -. I voucher lavoro servono solo a togliere tutele e garanzie per i lavoratori. Se i datori di lavoro vogliono, possono trovare tanti modi di contrattualizzare le persone».

Tessile sempre strategico

«Il tessile sarà sempre strategico ed il cuore del sistema industriale del territorio, anche se dovrà specializzarsi e puntare sull'innovazione - conclude la sindacalista -. Il Biellese per contro deve rendersi attrattivo, puntando sulle vie di comunicazione e sulla diversificazione dell'offerta di lavoro».