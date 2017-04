«Integratori per aiutare tutti gli sportivi»

BIELLA - Nuova attività in città, in via Tripoli 26/B. E' Carmen Ferrara la titolare del negozio che si rivolgere a tutti gli sportivi e non. Domenica scorsa l'inaugurazione, cui hanno preso parte atleti e testimonial dei diversi prodotti che vengono venduti all'interno dell'attività.

La protagonista

«Vendiamo degli integratori - spiega la titolare - che possono essere utili sia ai professionisti sia ai dilettanti. Si tratta di prodotti italiani e garantiti, che aiutano chi ama lo sport ed il benessere. Ovviamente noi siamo a completa disposizione per ogni consiglio o informazione necessaria per il corretto uso dei nostri prodotti, certificati, garantiti e usati da tantissimi atleti in Italia»