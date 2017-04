Coach McLean ci crede: «Il campionato non è finito»

BIELLA - Callum McLean così commenta la sconfitta di domenica del Biella Orsi contro il VII° Torino, maturata sul punteggio di 18 a 32 in casa dei gialloverdi: «Ero molto contento alla fine del primo tempo perché i ragazzi hanno fatto esattamente quello che avevo chiesto in settimana, ossia non contestare i punti d’incontro e le touche, perché VII° è molto forte davanti e avremmo fatto il loro gioco. Ho apprezzato anche la disciplina che i ragazzi hanno tenuto in avanzamento, difesa e pressione. Purtroppo nel secondo tempo ci siamo messi a fare esattamente il contrario di cosa ho appena detto e loro, ci hanno messi sotto. Abbiamo perso la fiducia ed è incominciata a venire meno anche la disciplina. Sono un po’ deluso, ma il campionato non è finito. Ci sono altre partite, sia per noi che per loro, per questo sarà fondamentale continuare a lavorare. Migliore in campo oggi, Filippo Musso: ha giocato senza risparmiarsi, ha placcato tutti quelli che poteva placcare e ha creato buon gioco con la palla in mano».