La carica dei «Sensa Cunisiun»: 2 mila per il «Waterslide»

BIELLA - Anche la quarta edizione del "Waterslide" è andata in archivio con il solito bilancio positivo, sia in termini di presenze sia di divertimento per i partecipanti. Erano circa 2 mila, infatti, le persone che ieri sotto l'Anticima hanno assistito alla competizione goliardica organizzata dai ragazzi del gruppo "Sensa Cunisiun", tra neve, sole e sport.

La festa

Musica a tutto volume, salamelle, birra e tanta voglia di divertirsi gli ingredienti dell'evento che doveva andare in scena domenica scorsa e che poi è stato rimandando per le condizioni meteo. Tantissimi gli escursionisti che, ieri, hanno raggiunto la zona del lago del Mucrone a piedi, a quota 1900 metri. Inoltre circa 700 i biglietti staccati per chi è salito con la funivia, cifra importante per le casse della Fondazione Funivie di Oropa: praticamente è valsa due mesi di incassi abituali

La gara...

Come da tradizione tra i concorrenti che si sono lanciati nella piscina d'acqua non sono mancati né il coraggio né la fantasia. E così si sono visti partecipanti lanciarsi con biciclette, canotti, abiti da preti e chierichetti, ma anche sirene con Nettuno e tanto altro. Inoltre: automobili degli antenati e banane, sugli sci. Ogni discesa è stata salutata da cori d'incoraggiamento e di festa dal popolo della montagna che si raduna tradizionalmente per questo evento.

Si ringrazia per la collaborazione: Emanuele Gilardino e Nicolò Gili