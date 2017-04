Biella al Fuorisalone 2017: Ramella Graniti «Il segreto? Essere diversi»

BIELLA – Il nostro territorio non ha mancato l'appuntamento con la Milano Design Week. Al Fuorisalone, nel Brera District abbiamo incontrato Marco Ramella titolare della storica Ramella Graniti di Castelletto Cervo.

Le creazioni al Fuorisalone

A Milano Ramella ha presentato alcune delle più particolari creazioni dell'azienda. Elementi d'arredo ma anche parti di installazioni artistiche che hanno addirittura raggiunto la Norvegia. In particolare il tavolino Small Wave, realizzato con intarsi di Marmo Nero Marquina su una superficie di Marmo Bianco di Carrara. La superficie del marmo bianco nella sua purezza immacolata, si lascia contaminare da un sinuoso decoro che ricorda il movimento delle onde. Un tavolo con una texture fluida, sorretta da un’elegante struttura in acciaio lucidato. Voltiamo lo sguardo e ci troviamo davanti parte della scultura Columna Transatlantica, un'installazione opera di Jan Freuchen situata sull'Oceano Atlantico in 90 metri di costa tra le città di Kristiansund e Molde nella costa nord-ovest della Norvegia. Colonne romane che nel corso degli anni si sono plasmate e adagiate sul terreno. Nell'idea dello scultore il marmo elemento rigido per antonomasia diventa morbido e flessibile.

Per il Biellese

Una ditta specilizzata e conosciuta per fare cose fuori dal comune la Ramella Graniti: «Il segreto del successo per noi è differenziarsi» spiega Marco Ramella che dopo aver dimostrato quello che sa fare al mondo torna a casa con il cuore e con la mente. E' in programma infatti un omaggio dell'azienda al territorio. E' nato un progetto che utilizza la pietra locale, un blocco di 1,5 metri per 1,5 metri, dove è stato ricavato il Biellese: al centro la città e poi l'estensione della rappresentazione al lago maggiore arrivando fino alla Valle d'Aosta.

L'azienda

Da una costruttiva tradizione di più generazioni nella lavorazione di pietre e graniti, nasce nel 1945 a Cossato la ditta Leo Ramella & figli, diventata Ramella Graniti Srl nel 2001. Oggi, l'esperienza di oltre 65 anni portata avanti dall'azienda, garantisce una capacità di lavoro di livello industriale, con una costante qualità artigianale, a disposizione della nostra clientela, rivenditori, costruttori, progettisti e privati consumatori. Nel nuovo stabilimento di Castelletto Cervo si realizzano: pavimenti, rivestimenti, piani cucina e top bagno, arredo giardino con mosaici di Luserna, Beola e Porfido, arte funeraria, bordi piscina, balconi, davanzali, rivestimento camini, cordoli stradali e cubetti e si effettuano: sabbiature sul posto o in sede, taglio ad acqua conto terzi, rilievo misure, preventivi personalizzati e gratuiti, assistenza alla posa.