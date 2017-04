Allegri e di corsa, gli studenti colorano la città

BIELLA - Erano circa 2500 gli studenti che, questa mattina, hanno partecipato alla prima edizione della «Biella Colors’ School 2017». Erano studenti delle scuole superiori cittadine. L'idea dell'iniziativa però è dei ragazzi del "Bona", dallo staff di Biella Sport Promotion di Claudio Piana. Il punto di partenza era lo stadio Lamarmora, dove in ogni stand è stato consegnato il kit per ogni studente delle rispettive scuole: voucher per il pranzo e una bustina di "Holi Color" assegnato alla partenza. Il serpentone è partito intorno alle 11,30, facendo il giro della città e passando sotto le aule dei vari istituti. Poi in rientro allo stadio , dove nel pomeriggio è previto il «GranGalàDopoGara», con un susseguirsi di band, gruppi musicali e di ballo e dj set fino alle 20, per la grande festa degli studenti alla vigilia delle vacanze di Pasqua.