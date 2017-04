«La Pallacanestro Biella punta alla Serie A»

BIELLA - Alzare l'asticella. E' questo l'obiettivo del presidente della Pallacanestro Biella, Massimo Angelico. A due giorni dall'ultimo turno casalingo dell'Angelico, con in tasca la matematica certezza del primo posto nel girone Ovest della Serie A2, il numero uno del club non si tira indietro. Anche se la certezza delle difficoltà della seconda parte della stagione è ben presente, infatti, Angelico non si nasconde. L'Angelico sfiderà sabato sera (ore 20,30) Siena.

Alzare sempre l'asticella

«Chi fa sport deve puntare sempre a migliorarsi, andare verso l'alto - dice, in sintesi -. Quindi è giusto guardare alla Serie A. Non so se subito. Ma certo visto il campionato che abbiamo fatto, è legittimo pensare di andare avanti il più possibile nel corso dei prossimi play off».

Orgoglio e difficoltà

«Non mi aspettavo un campionato così... 14 vittorie casalinghe. Ci speravo, certo - aggiunge il presidente ed imprenditore -. Ne sono ovviamente felice. Sapevo che la squadra fosse forte, ma non avevo previsto a tanta forza mentale per gestire una stagione lunga e impegnativa. Bravi tutti i ragazzi. Bravo coach Carrea, che di questo gruppo è un po' il maestro d'orchestra. I play off comunque saranno un'insidia: partite ravvicinate e avversari che non avranno nulla da perdere».