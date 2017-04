Max Tempia torna al Costanzo Show

BIELLA - Ritorna su Canale 5, in seconda serata, da giovedì 20 Aprile il Maurizio Costanzo Show e come consuetudine ormai da anni, il pianista biellese Max Tempia sarà sul palco con la band stabile del programma, «ZagoBoogieBand». Il musicista oltre al ruolo di pianista sarà nuovamente direttore musicale con Massimo Zagonari (sax) per l'ennesima avventura televisiva. Come d'abitudine il popolare talk show avrà molti ospiti e la prima puntata sarà sicuramente interessante visto il parterre di ospiti in studio. Da quest'anno le registrazioni avverranno agli Studi Voxson di Roma. La «ZagoBoogieBand» è formata da Rino Dipace alla batteria, Fabrizio Sforzini al Basso, Dino Gnassi al trombone, Sergio Vitale alla tromba e alla chitarra Daniele De Salvo.

L'intervista

Qui vi riproponiamo un'intervista del Diario di Biella a Max Tempia di qualche mese fa dove il pianista biellese ci ha raccontato l'emozione di arrivare (e di rimanere) a suonare nei grandi programmi televisivi e con i grandi della musica internazionale. «Io pianista da Mezzana Mortigliengo ai grandi show in tv».

Il programma

Il Maurizio Costanzo Show torna nella sua collocazione naturale. lLa nuova edizione dello storico talk dell'anchorman romano andrà in onda in seconda serata su Canale 5. L'ultima edizione del Costanzo Show era andata in onda in prima serata su Rete 4 con ascolti non esaltanti. Costanzo è reduce da L'Intervista, trasmesso proprio in seconda serata su Canale 5 fino allo scorso 23 marzo.